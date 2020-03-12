Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:14 م
Advertisements
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
محمد طه
Advertisements
غير محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، فجر اليوم الخميس، خط سيره بعدما راجع كافة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ، وبدلًا من التوجه إلى استراحته الخاصة، قام بزيارة مفاجئة لعدد من شوارع مدينة الغردقة مترجلًا وذلك عندما لاحظ بداية سقوط الأمطار بشوارع المدينة، وعندما سمع هتافات عدد من الشباب يلعبون كرة القدم رغم سقوط الأمطار، توجه بشكل مفاجئ إلى نادي الغردقة الرياضي والتقى بعض الشباب، واستمع إليهم، واستجاب لمطلبهم بالمشاركة في مباراة كرة قدم.

وأكد المحافظ اهتمامه الكبير بالاستماع إلى أفكار الشباب لأنهم قادة المستقبل، مشيرًا إلى اهتمامه بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدن وقرى المحافظة، ونصحهم بعدم التأخر في النادي والتوجه إلى منازلهم حرصًا على سلامتهم بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، فوجه الشباب الشكر للمحافظ وطالبوه بالتقاط عدد من الصور التذكارية، فرحب المحافظ قائلًا "تحت أمركم، دا يشرفني".

وحرص المحافظ على تفقد عدد من شوارع مدينة الغردقة بعد منتصف الليل للاطمئنان على إنتشار الخدمات المرورية لمنع أي تكدسات، وكلف المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب مياه الأمطار المتراكمة لعدم حدوث تجمعات للمياه.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الاحمر سبب التقلبات الجوية تداعيا الرصاد الجوية الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

كارثة تهدد مستقبل الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 14 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على التدرب بالمنازل

منذ أقل من ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعتين

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ 43 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

لمواجهة الطقس السيىء.. محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى

وكيل "تموين" البحر الأحمر: غرفة عمليات لمتابعة عمل المخابز والمجمعات

رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المخابز والمجزر ومحلات الخضروات

رئيسة مدينة سفاجا: 8 تمركزات لمواجهة السيول المحتملة

مدير "طب بيطري البحر الأحمر" يشن حملة على الأسواق

بسبب شدة الرياح.. سقوط 5 أعمدة إنارة وعدد من الأشجار بالغردقة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status