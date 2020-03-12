محافظ البحر الأحمر يفاجئ نادي الغردقة الرياضي بجولة تفقدية (صور)

غير محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، فجر اليوم الخميس، خط سيره بعدما راجع كافة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ، وبدلًا من التوجه إلى استراحته الخاصة، قام بزيارة مفاجئة لعدد من شوارع مدينة الغردقة مترجلًا وذلك عندما لاحظ بداية سقوط الأمطار بشوارع المدينة، وعندما سمع هتافات عدد من الشباب يلعبون كرة القدم رغم سقوط الأمطار، توجه بشكل مفاجئ إلى نادي الغردقة الرياضي والتقى بعض الشباب، واستمع إليهم، واستجاب لمطلبهم بالمشاركة في مباراة كرة قدم.



وأكد المحافظ اهتمامه الكبير بالاستماع إلى أفكار الشباب لأنهم قادة المستقبل، مشيرًا إلى اهتمامه بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدن وقرى المحافظة، ونصحهم بعدم التأخر في النادي والتوجه إلى منازلهم حرصًا على سلامتهم بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، فوجه الشباب الشكر للمحافظ وطالبوه بالتقاط عدد من الصور التذكارية، فرحب المحافظ قائلًا "تحت أمركم، دا يشرفني".



وحرص المحافظ على تفقد عدد من شوارع مدينة الغردقة بعد منتصف الليل للاطمئنان على إنتشار الخدمات المرورية لمنع أي تكدسات، وكلف المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب مياه الأمطار المتراكمة لعدم حدوث تجمعات للمياه.



وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.



وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.

