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محمد كشك عن الهلع من كورونا: عيب شوية انفلونزا يعملوا فينا كده

الخميس 12/مارس/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد كشك، إن الشعب المصري عظيم، سطر التاريخ قبل التاريخ بتاريخ، وكان يقرأ ويكتب قبل تعلم الناس الكتابة، وكان يداوي ويطبب قبل تعلم العالم اجمع للطب، معقبًا: "شوية أنفلونزا هيخلونا خايفين ومرعوبين ومذعورين بالطريقة دي، والله عيب، شوية فيروسات لا طلعوا ولا نزلوا يعملوا الهلع دا كله".

وأضاف "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، أنه في منتصف القرن الـ 14 عام 1947 كان هناك وباء الطاعون الذي حصد الملايين من أرواح المصريين، وخرجنا من الازمة والمحنة بفضل من الله، وفي أواخر القرن الـ 19 تم اكتشاف مرض الكوليرا في الإسكندرية، والذي حصد عشرات الآلف من الأرواح، وبعدها وقفنا على أقدامنا من جديد، وفي وجود الحملة الفرنسية في مصر عام 1800، أُصيب شعب مصر بأحد الأوبئة الخطيرة والعنيفة، وتم التغلب عليها، وفي كافة الأزمات كان يندهش العالم من قدرة مصر على تجاوزها، متسائلًا: "ليه الهلع والذعر والخوف والرعب دا".

واعتبر، أن حالة الهلع من انتشار فيروس كورونا، قلة إيمان بقوتنا وقدرتنا ومبادئنا وأخلاقيتنا، معقبًا للشعب المصري: "أنت أقوى من كدا بكتير"، مشيرًا إلى أن هناك أزمات اخرى مرت على مصر عام 2006، وهي انتشار انفلونزا الطيور والخنازير، موضحًا أنه حتى عام 2011 كان يصاب 165 ألف مواطن مصري بفيروس سي، وكنا نستطيع ان نواجهة، حتى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشكورًأ عن حملة 100 مليون صحة لعلاج مرضى فيروس سي، وتمكنا من السيطرة على هذه الفيروس اللعين.

وأردف، أن هناك 5 مليون مواطن يُصابوا سنويًا بنزلات برد يموتوا منهم 650 ألف مواطن سنويًا، بينما هناك 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم أجمع، فلماذا كل هذا الهلع من فيروس كورونا، مشددًا على أن مصر حباها الله شمس قادرة على تقل أي فيروسات في الدنيا، مشددًا على أن فيروس كورونا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار لنا، مناشدًا المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية والأغذية الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة لمواجهة فيروس كورونا. 
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مواجهة فيروس كورونا محمد كشك أخبار مصر

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