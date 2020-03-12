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متحدث الكاثوليك عن تعليق الصلوات بسبب الطقس: "القرار لكل كنيسة حسب ظروفها"

الخميس 12/مارس/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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علق الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشئون البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عن تعليق التربية الكنسية والأنشطة والقداسات داخل الكنائس بسبب حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، قائلًا: "إننا تركنا القرار لكل كنيسة بحسب ظروفها".

وأضاف « باخوم» إلى بوابة الفجر، أن القرار بتعليق اي انشطة كنسية والعظات يتم تفويضه للمطران أو أسقف الإيبارشية بحسب ظروف الحالة الطقسية لكل مدينة.

وفي نفس الإطار؛ قرر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، تعليق التربية الكنيسة؛ ومدارس الأحد؛ نظرًا لظروف حالة الطقس السيئ.

وشدد أسقف عام المنيا على الكهنة في جميع الكنائس بضرورة إلغاء كافة الإجتماعات حتى مساء السبت المقبل، في جميع القرى والنجوع، على أن تُقام صلوات القداسات في مواعيدها المقررة.

وأضاف مكاريوس في بيانه اليوم الخميس: أن الكنائس تفتح أبوابها لصلاة القداسات فقط على أن يقتصر على المُصليين من السُكان القريبة ومن اللذين يستطعون الحضور إلى الكنائس، حتى لا تتوقف تقديم الذبائح في الكنائس.

في نفس السياق، قرر الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المتشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.

وقال إسحق غالي، سكرتير الأنبا بسنتي، أسقف حلوان، إن الأنبا بسنتي قد قرر استقبال كافة المواطنين الذين بلا مأوى منذ الأمس نظرا للظروف الجوية.

وأضاف: أن الأنبا بسنتي قد شدد على جميع الخدام المتطوعين لمساعدة المواطنين على عدم التقاط أي صورة لهم، مشيرا إلى أن الأية المقدسة تقول: ""لِكَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً".

ولفت سكرتير إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى أن القرار يعد لمسة إنسانية من جانب الأنبا بستني، قائلا: "سيدنا قال مينفعش يكون ولادنا في الشوارع ومنحتضنهمش في الجو دا".

وأوضح أن الكنيسة استقبلت حالات كثيرة، فضلًا عن نزول الخدام إلى الشوارع لجلب جميع المتشردين الذين يحتاجون إلى مأوى بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.
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الكلمات المفتاحية

متحدث الكاثوليك تعليق الصلوات

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