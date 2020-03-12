هنوصل الساعة 7.. أوس أوس يحذر جمهوره على "إنستجرام"

شارك نجم مسرح مصر اوس اوس، جمهور بمقع فيديو جديد له من أحدى مسلسلاته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد، خلال مقطع الفيديو" بمسك الرجل الاخضر على وجهه ومرتدي فانلة قط باللون الابيض"، وعلق قائلًا:"تحذير هنوصل مصر في الساعة السابعة مسًاء".



وعلقت أسامة، على مقطع الفيديو قائلًا:"هي 2020 مش ناقصها غير كده والله زومبي وتنين مجنح" وأضاف آخر: "تيجي بالسلامة يانجم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل اقسم بالله".



يذكر أن آخر أعمال اوس اوس، مسلسل "هوجان"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هاجر أحمد ومحمد امام.