خطوبة حمو بيكا وإصابة توم هانكس بالكورونا.. أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية





خطوبة الفنان الشعبي حمو بيكا بكيلو دهب





نشر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا صباح اليوم عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" صورة لشبكته التي أهداها إلى عروسته معلنا من خلال الصورة خبر خطبته، وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيه على الصفحة مقدمين له التهاني على تلك الخطوة السعيدة في حياته.





وكان حمو بيكا، احتفل بحصوله على درهع اليوتيوب الذهبي قبل يوم، فهل بتلك الخطوة يتحدى اليوتيوب الفنان هاني شاكر.





توم هانكس وزوجته تصيبهما لعنة فيروس الكورونا





فاجئ النجم العالمي توم هانكس جمهوره فجر اليوم باعلانه خبر اصابته بفيروس الكورونا هو وزوجته خلال عودتها من رحلة خارجية، ودخل الفنان العالمي لحجرة الحجر الصحي من أجل اتخاذ الاجراءات وتلقي العلاج اللازم.





إصابة شقيقة ماثيو برودريك





كشف موقع Just Jared عن إصابة جانيت، شقيقة الممثل الشهير ماثيو برودريك بفيروس كورونا، وتم نقلها للحجر الطبي.





وتبين إصابة جانيت جراء عودتها من المؤتمر السنوي لاتحاد الأبرشيات الأسقفية الموقوفة (CEEP) في لويزفيل، كنتاكي، والذي حضره أكثر من 500 أسقفي من جميع أنحاء البلاد، حيث تعمل جانيت راعية في كنيسة جميع القديسين الأسقفية في بيفرلي هيلز.





أحمد إبراهيم يثير حيرة جمهوره بصورة لأنغام ويتراجع في المنشور





أما الموزع أحمد إبراهيم فيواصل تفاعله على ساحة السوشيال ميديا ويشغل جمهوره بعلاقته بالفنانة أنغام فبعد أن أعلن انفصاله عن أنغام قام بنشر صورة جديدة لهما ظهر فيها وهو يقبل رأسها ويعتذر لها..





ولكن تراجع أحمد إبراهيم عن جملة "الكلاب كلاب والأسود أسود" وقام بحذف تلك العبارة من أعلى الصورة.













يشهد الوسط الفني يوميا العديد من الأحداث الجديدة والمثيرة التي تشغل ساحة مواقع التواصل الاجتماعي وتملئ المواقع الإخبارية ويرصد "الفجر الفني" أبرز تلك الأحداث خلال السطور التالية.