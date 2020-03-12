"هيجيب زبادي".. عمرو وهبة في لقطة كوميدية جديدة على "إنستجرام"

نشر الفنان عمرو وهبة، صورة جديدة لها برفقة مدرب غوص، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عمرو، خلال الصورة مرتدية"بدلة الغوص"، وعلق على الصورة قائلًا:"عايزة حاجة من تحت غير الزبادي يا ماما؟".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت فنان كوميدي بجد" وأضاف آخر مداعبًا"شوية سمك من المايه اللي تحت يابني واطلع اشويهم على السطح على البرق والرعد".



يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة، مسلسل "بدل الحدوته تلاته"، الذي شارك به في رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق واوتاكا وسميحه انور، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.