الكرة في زمن فيروس كورونا.. تأجيلات وإصابات ومباريات خلف الأبواب المغلقة

أصاب فيروس كورونا الحياة الرياضية وخاصة منافسات كرة القدم في جميع أنحاء العالم بالشلل التام، بعد انتشار المرض القاتل في معظم البلدان وارتفاع نسبة الإصابات والوفيات به، مما دفع العديد من الاتحادات الكروية لإتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الوقائية لمحاولة منع تفشي الوباء المميت.

ويُعد المجال الرياضي وتحديدًا كرة القدم من أكثر المجالات تضررًا من الفيروس القاتل، بعد إصابة عدد من نجوم الساحرة المستديرة والعاملين في الوسط الكروي بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، بينما تقرر تأجيل العديد من الفعاليات والأحداث الكروية الهامة بسبب انتشاء هذا المرض.





الكرة في زمن الكورونا





- تأجيل البطولات والفعاليات الكروية:

تسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل بعض البطولات والفعاليات الكروية الكبري في مختلف بلدان العالم، ولعل أبرزها توقف النشاط الكروي والرياضي بشكل تام في الصين وتأجيل الدوري الصيني والذي كان مفترض انطلاقه في 22 فبراير الماضي.





كما تقرر إرجاء نشاط كرة القدم وكافة البطولات والأحداث الكروية في اليابان.





وتم تعليق نشاط الدوري الإيطالي الممتاز بقرار من الحكومة حتي 31 مايو المقبل، كما تقرر تأجيل الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية لأجل غير مسمي بعد ارتفاع عدد الإصابات في إسبانيا.





كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا، كما قرر الاتحاد الأسيوي تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا لمواعيد أخري.





كما تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي والتي كان مقررا اقامتها مساء أمس الأربعاء، كما تقرر إرجاء مباريات دوري الدرجتين الأولي والثانية في سويسرا.





وانتشرت أنباء قوية عن احتمالية تأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الدول الأوروبية، لكن لم يعلن الإتحاد الأوروبي قراره النهائي في هذا الشأن حتي الآن.





وذكرت تقارير صحفية أن هناك تجاه لدي الإتحاد الأوروبي لكرة القدم لتأجيل كافة بطولاته بشكل رسمي بما فيها منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتقرر أيضًا تأجيل مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي، كان مقررا اقامتها مساء اليوم الخميس، بين إشبيلية وروما، وإنتر ميلان وخيتافي بسبب حظر السفر بين البلدين نظرا لانتشار فيروس كورونا.

قرار تأجيل البطولات والفعاليات الكروية لم يقتصر على الدول الأوروبية فقط بل امتد للدول العربية، حيث قرر الاتحاد السوري تأجيل النشاط الكروي حتي 15 أبريل المقبل.





كما قرر الإتحاد العراقي إرجاء مباريات الدوري المحلي بسبب انتشار الفيروس القاتل، أما في الكويت قررت اللجنة الأوليمبية تأجيل النشاط الرياضي لأجل غير مسمي





- إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة:

واتخذت بعض الاتحادات الكروية قرارًا بإقامة المباريات بدون حضور جماهيري، ومن أبرز الإتحادات التي قررت إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، مصر والمغرب والإمارات والجزائر.





كما تقرر إقامة بعض مباريات دوري أبطال اوروبا خلف الأبواب المغلقة وأبرزها، مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي أقيمت أمس الأربعاء، وكذلك مباريات برشلونة ونابولي، وبايرن ميونيخ، وتشيلسي، ويوفنتوس وليون التي ستقام الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.





كما قرر الإتحاد الألماني إقامة بعض المباريات بدون حضور الجماهير، وأبرزها مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وكولن، وبوروسيا دورتموند وشالكة.





ويدرس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات الدور نصف النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية بدون حضور جماهيري، وذلك بعد انتشار الوباء القاتل في بعض البلدان الإفريقية خلال الأيام الماضية كإجراء وقائي لمحاولة التقليل من تفشي المرض.





- إصابة نجوم الساحرة المستديرة بـ"الكورونا":

أصاب فيروس كورونا القاتل العدد من نجوم كرة القدم خلال الأيام الماضية، وأبرز اللاعبين المصابين بالفيروس دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ، وإلهام شيخي لاعبة كرة الصالات الإيرانية والتي توفيت إثر إصابتها بالفيروس، وكذلك أليساندرو فافالي مدافع ريجيانا الإيطالي.





ومن اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس المميت، توماس كالينبيرج نجم منتخب الدنمارك السابق، وتيمو هوبرز لاعب هانوفر الألماني، وكذلك إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أوليمبياكوس اليوناني.