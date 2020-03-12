كسح مياه الأمطار بالمنشآت الرياضية في الدقهلية

ترأس علاء الشرببني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بمتابعة عمليات نزح المياه من أمام المنشآت الرياضية ومحيطها، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع حالة الطوارئ لدى كافة مديريات الخدمات بسبب الطقس السيئ الذي يضرب البلاد.





وأضاف: أن عمليات كسح المياه من أعلى أسطح مراكز الشباب والأندية ومحيطها وصيانة بلوعات الصرف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية.

ونبه وكيل الوزارة على الجميع بفصل التيار الكهربائي عن الملاعب المنجله وعدم تشغيلها إلا بعد استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود أعطال أو ماس كهربائي بالأعمدة من خلال مفكات تست للكهرباء، حفاظا على أرواح المواطنين.





ووجه وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر لكلا من: أحمد علام، وطارق باشا وكيل المديرية، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث، والدكتور أيمن ربيع، وطارق دهب معاونا وكيل الوزارة.

وتشهد قرى ومدن المحافظة استمرار الأمطار الغزيرة، التي بدأت في الهطول منذ ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، يصابحها أصوات البرق والرعد مع هبوب رياح شديدة باردة واختفاء تام لأشعة الشمس.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

