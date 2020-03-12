عاجل.. إغلاق مينائي الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، إغلاق مينائي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لشدة الرياح وحالة البحر المضطربة.





وتتراوح سرعة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة جنوبية شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1005 مللى بار، بينما بلغت سرعة الرياح بميناء شرم الشيخ 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1006 مللي بار وتم إعادة فتح موانئ السويس واستئناف الحركة الملاحية.

ومن ناحيتها، رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى بموانيها الـ6 بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة.





ويأتي ذلك نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت، ما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، وجه باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية، التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية كافة، للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



وأعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات.



