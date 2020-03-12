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لوجود تجمعات مياه.. تحويلات مرورية بدائري المعادي

الخميس 12/مارس/2020 - 02:58 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن إجراء تحويلات مرورية بطريق دائري المعادي لوجود تجمع من المياه عند نفق الفطيم وبرج سما.

وأوضحت المرور، في بيان، اليوم الخميٍ، أن الطريق البديل الطريق الداعم وجار شفط المياة بواسطة سيارات الشفط بالتنسيق مع محافظة القاهرة وسنوافيكم بالتفاصيل.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي نفس السياق، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس، حتى السبت الموافــق 14 مارس الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

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الكلمات المفتاحية

دائري المعادي تجمعات مياه اخبار الحوادث

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