كيف تعاملت هيئات النقل مع سوء الأحوال الجوية؟ (فيديو)

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، على مدار الساعة من خلال مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة للوزارة، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا.





أولا قطاع سكك حديد مصر:

واطمئن الوزير، على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة وعلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الخاصة بالمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا.





ثانيا قطاع مترو الأنفاق:

وتابع الوزير، انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق وعودة انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن شورت كهربائي بالشبكة الكهربائية بين محطتي طره البلد وطره الأسمنت نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية والذي استغرق 10 دقائق.





وأكد، على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالإضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.





ثالثا قطاع النقل البحري:

ويتابع وزير النقل، مع قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر تسيير رحلات مكوكية على الخط الملاحي سفاجا ضبا لنقل الشاحنات والسائقين من ضبا إلى سفاجاحيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و93 سائق بينما غادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، عزيز إكسبريس، امل لنقل الشاحنات والسائقين.





وكما شهد ميناء نويبع، انتظام في حركة شاحنات البضائع مع ميناء العقبة الأردني من خلال رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 165 شاحنة و252 سائقا، واستقبل ميناء الغردقة اليخت الإنجليزي Talisman c وعلى متنه 19 سائحا من جنسيات مختلفة قادم من المالديف وقام فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي بالصعود على السفنينة بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء.





وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحي للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشاحنات.





كما تابع وزير النقل انتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية وإعادة فتح ميناء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية بينما تم غلق مينائي شرم الشيخ والغردقة لسوء الأحوال الجوية.





رابعا قطاع النقل النهري:

وأكد الوزير انتظام حركة الملاحة النيلية باستثناء إيقاف الإبحار بشكل جزئي في المنطقة بين مدينة إدفو والأقصر في الاتجاهين بشكل مؤقت نتيجة لسوء الاحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية بمحافظة الأقصر.





خامسا قطاع الطرق:

وأوضح الوزير، أنه يتم استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.



