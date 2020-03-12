Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة سرقة شركة توريدات ملابس

الخميس 12/مارس/2020 - 02:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قررت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات وعامل كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس تابعة لدائرة قسم مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكما أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة السرقة. 

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من "ع. ا"، 49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع. ر"، 34 سنة، مندوب مبيعات سابق بذات الشركة، و"ش. م"، 47 سنة، عامل، عقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما 

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام أجنة حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار 

وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنيه من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سرقة شركة تفريغ كاميرات النيابة

أخبار تهمك

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 18 دقيقة

مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

مندوب مبيعات يستولى على 200 ألف جنيه ويدعى خطف حقيبته بالزمالك

كشف غموض واقعة سرقة ١٤ألف دولار و٥ أجهزة لاب توب من داخل شركة بالنزهة

القبض على موظف لسرقته مبلغا ماليا من داخل الشركة بالنزهه

"سنجة وعتلة وكماشة".. تحقيقات النيابة في سرقة مكتب لبيع الملابس بالموسكي

ضبط عاطلين سرقا 71 ألف جنيه من داخل محل بالزاوية الحمراء

كشف ملابسات سرقة شركة استثمارية في النزهة.. و"عامل سابق" لغز الجريمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status