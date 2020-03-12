النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة سرقة شركة توريدات ملابس

قررت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات وعامل كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس تابعة لدائرة قسم مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكما أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة السرقة.





وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من "ع. ا"، 49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع. ر"، 34 سنة، مندوب مبيعات سابق بذات الشركة، و"ش. م"، 47 سنة، عامل، عقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما





وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام أجنة حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار





وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنيه من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.





وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق



