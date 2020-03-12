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محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال رفع مياه الأمطار بالكيلو ٢١ وطريق إسكندرية مطروح، ومدخل مدينة ٦ أكتوبر بحي العجمي، ومنطقة الهانوفيل، في إطار الجولات المستمرة لمتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وشدد الشريف خلال جولاته على جميع الجهات المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة، لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة.

حضر الجولة؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والسيد موسى رئيس حي العجمي، والمهندس أسامة الخولي رئيس شركة نهضة مصر.

وضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عها هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد والتي تستمر حتي السبت المقبل، حيث كثفت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر أعمال نزح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع.

وأصدرت المحافظة تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس.

كما حذرت المحافظة من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع العجمي (صور)
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