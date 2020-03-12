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التضامن: 17 سيارة لاصطحاب الأطفال والمسنين بلا مأوى لدور الرعاية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:38 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك تنسيق تام وتواصل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضافت "نيفين القباج"، خلال تصريحات لمراسل فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها غرفة عمليات الهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن هناك 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية تحت إدارة المحافظين، وهناك تدريبات مستمرة لجميع المحافظات على حالات الطوارئ والاستعداد لها؛ لحماية الأسر وتقديم كافة الدعم لهم بعد الكارثة.

وتابعت وزيرة التضامن، أنه تم التأكيد على توافر سيولة مادية بكافة مديريات وزارة التضامن؛ لتقديم الدعم المادي الكافي لأي حالة طوارئ أو إخلاء منازل وغيره، وصرف تعويضات للمتضررين، وهناك تنسيق تام مع الهلال الاحمر والذي له 70 فرقة موزعين على مستوى الجمهورية ويتم متابعتهم أولًا بأول.

وأضافت: لدينا 17 سيارة متنقلة مجهزة بها اسعافات وكشف أدوية وبطاطين تجوب الشوارع بكافة المحافظات لتلافي تواجد أي طفل أو مسن بالشوارع واصطحابهم على الفور لدور الرعاية، منوهة إلى أنه تم افتتاح 7 دور إضافية لاستقبال الاطفال والمسنين بلا مأوي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن مستوى الخسائر حتى الآن ضعيف، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وترك المنازل التي بها أسقف ضعيفة.


وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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