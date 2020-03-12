مدير "تعليم" الإسماعيلية: المدارس لم تتأثر بالأمطار الغزيرة

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية: إنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية للتواصل مع غرفة عمليات بالمحافظة، وأخرى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على آخر المستجدات بشأن موقف المدارس والمنشآت التعليمية ومدى تاثرها بموجة الأمطار والأجواء الغير مستقرة.





وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أ نه تم توزيع ملصقات ونشرات على جميع العاملين بتعليم الإسماعيلية لشرح كيفية التعامل مع الأجواء الممطرة الي جانب نشر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والإدارات التابعة لها على صفحات التواصل الاجتماعي وداخل مقرات الديوان والإدارات.





وأشار إلى التواصل المستمر مع مدراء الإدارات، وتكليف مسئولي الأمن بمتابعة أسوار المدارس والمبان والمنشآت.



