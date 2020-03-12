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عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

الخميس 12/مارس/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن غلق بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية لوجود تجمع المياه.

 ويتم شفط المياه بواسطة سيارات الشفط وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات لقائدي السيارات، في حالة السير عند وجود تقلبات جوية.

وجاءت الإرشادات كالتالي:
1- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقين لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13- عدم تخطي سيارتك لسيارة أخرى.

14- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
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الكلمات المفتاحية

طريق الاسكندرية الصحراوي المرور اغلاق طرق

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