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حصاد وترتيب مجموعة الإسكندرية عقب ختام مؤجلات القسم الثالث

الخميس 12/مارس/2020 - 01:44 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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اقترب فريق سبورتنج من التأهل رسمياً للترقي، قبل جولتين من ختام الموسم الحالي، لمنافسات المجموعة الحادية عشر، للقسم الثالث.

وأسفرت مؤجلات تلك المجموعة عن ما يلي :

1- المعمورة مع الترام

حقق فريق مركز شباب المعمورة الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب فريق الترام، ليتأكد لقاء الفائز في دوري القسم الثالث .

2- سبورتنج مع القباري

التقي سبورتنج المتصدر مع نظيره القباري والذي هبط رسميا للقسم الرابع ،وانتهت المباراة بفوز سبورتنج بثلاثيه نظيفه ويتلقي لسبورتنج نقطه واحده لصعوده لدوره الترقي بينما هبط رسميا القباري للقسم الرابع.

3- حوش عيسى مع نهضه العامرية

كانت المباراه هامه للفريقين وانتهت بفوز نهضه العامريه بهدفين لهدف واحد في مباراه كانت مثيره سعي فيها كل فريق للفوز بنقاط المباراه للهروب من شبح الهبوط .

- أرقام فرق المجموعة الـ 11:

أكتر فريق حقق الفوز سبورتنج 15مباراه .
أقل فريق حقق انتصار مركز شباب القباري مبارتين فقط .
أكثر فريق تعادل شباب بولين 14مباراه .
أقل فريق حقق تعادل كفر بولين .
أكثر فريق سجل اهداف اسكندريه للبترول 46هدف.
أقل فريق سجل اهداف العبور 22هدف .

ترتيب المجموعه الحادية عشر

1- سبورتنج 56 نقطة
2- البحيره 51 نقطة
3- الترام 48 نقطة
4- شباب كوم حماده 48 نقطة
5- البترول 43 نقطة
6- بدر37 نقطة
7- شباب بولين 37 نقطة
8- ايتاي البارود 36 نقطة
9- شباب المعموره 36 نقطة
10- نهضه العامريه 35 نقطة
11- العبور 32 نقطة
12- حوش عيسي 31 نقطة
13- كوم حماده 30 نقطة
14- كفر الدوار 30 نقطة
15- رشيد 23 نقطة
16- القباري 17 نقطة

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