عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد عن تعليق النشاط ودخول الحجر الصحفي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي خضوع جميع لاعبيه للكشف الطبي الشامل بسبب فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.

وأكد ريال مدريد في بيانه أنه تم اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا في فريق كرة السلة بالنادي، وبالتالي سيدخل جميع اللاعبين بفريق كرة القدم وكرة السلة للحجر الصحي لمدة 15 يومًا.

وأشار إلى أن فريقي كرة القدم والسلة يتشاركون نفس المرافق للتدريب في المدينة الرياضية، فالديبيباس لذلك قرر ريال مدريد إغلاق المدينة الرياضية وسيدخل جميع العاملين بها إلى الحجر الصحي للكشف الطبي لمتابعة حالتهم بشكل دوري.