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محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال مواجهة الطقس السيئ، وإزالة أثار ومخلفات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة حاليًا، والتأكد من ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية، وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ على مدير غرفة العمليات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول، والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.

وشدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات، ومراجعة حالة محطات المياه، ومحطات الصرف، والمغذيات الكهربائية، والمغذيات البديلة.

كما شدد على الاهتمام بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والتركيز على جميع المنشآت التعليمية، والصحية، ودور العبادة، والتواصل مع جميع المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى من تراكمات المياه بقرى ومدن المحافظة، وحل مشاكلهم على الفور.

كان محافظ كفرالشيخ، قد أعلن حالة الطوارئ قبل يومين ماضيين، حيث اطمأن على جاهزية جميع معدات كسح المياه، وكذلك التأكد من تطهير غرف الصرف، وبلاعات المطر.

وفي نفس السياق تم متابعة جهود الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، برفع مياه الأمطار بحي شرق، وقرى محلة موسى، ومحلة القصب، وكفر المنشي، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة، ونواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفرالشيخ.

ويجرى الآن العمل على قدم وساق بحي شرق وغرب المدينة، وكذلك قرى مركز كفر الشيخ في رفع تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعة.

من جانبها اتخذت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء خالد حسن رئيس المركز، عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة الخدمية والمرافق العامة.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بضرورة مواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة وكافة الجهات المعينة، والتكليف بالتواجد كافة القيادات بالمدينة بجانب النوباتجيه المسائية بصفة مستمرة لحين تحسن حالة الطقس، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ. طوال هذه الفترة.
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات لمواجهة الطقس السيئ (صور)
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