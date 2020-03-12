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الحماية المدنية تنقذ طفلا بعد احتجازه داخل شقة في القاهرة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:44 م
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رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، اليوم الخميس، في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه، بأحد العقارات بالقاهرة.

وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة، باحتجاز (طفل) داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادي، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول.

على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكي، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالمًا.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن ناحيتها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

واستثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ذلك، العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
الحماية المدنية تنقذ طفلا بعد احتجازه داخل شقة في القاهرة
الحماية المدنية تنقذ طفلا بعد احتجازه داخل شقة في القاهرة
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