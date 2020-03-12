مصرف الإمارات المركزى يعلن استعداده للحد من مخاطر كورونا

أكد مصرف الإمارات المركزي جهوزيته لدعم النظام المصرفي بهدف الحد من مخاطر تفشي فيروس كورومنا ، لضمان استقرار القطاع المصرفي في الإمارات.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع البنوك لتوجيهها بشأن جاهزية خطة استمرارية الأعمال الخاصة بها لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية للعملاء، من الأفراد والشركات، في حالة تأثر البنوك بالفيروس.





وأضاف "المركزي" في بيانه أنه يجب على البنوك أن تكون على استعداد لتوفير كمية كافية من الأوراق النقدية في أجهزة الصراف الآلي وفي الفروع، وإبقاء عملائها على علم في حالة حدوث أي تغيير في ساعات العمل، وكذلك التأكد من أن قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال مجهزة للتعامل مع التدفق الكبير الاستخدام.





كما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري بأن المصرف يراقب التطورات عن كثب ويعمل مع البنوك لتزويدهم بالدعم اللازم لتقليل الأثر السلبي على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.