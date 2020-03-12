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طقس الساعات المقبلة.. 3 تحذيرات من الأرصاد ومجلس الوزراء

الخميس 12/مارس/2020 - 12:10 م
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أمطار
أمطار
أحمد القاسم
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أطلق المسئولون عدة تحذيرات، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وما يمكن أن يطرأ على البلاد، في ظل استمرار تساقط الأمطار على عدد من المحافظات المختلفة.

وأشارت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وجنوب وشمال سيناء ودمياط والدقهلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الاحمر والوادي الجديد.

أمطار كثيفة.. الثانية عصرا 

من ناحيته، قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: إن الغرفة تقوم بمتابعة تأثير موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في مختلف المحافظات.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يتواصلون مع كل المحافظات عبر "الفيديو كونفرانس".

ولفت إلى أنه حال هطول أمطار كثيفة في مناطق معينة يتم على الفور دعمها ومساعدتها، مؤكدا أن الوضع مستقر حاليا، والأمطار خفيفة إلى متوسطة، ولكن متوقع هطول أمطار كثيفة اعتبارا من الثانية عصرا على القاهرة والسواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري.

سيول في نهاية اليوم

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية.

بداية العواصف الترابية

وذكرت في مداخلة تليفزيونية اليوم الخميس، أن بدء العواصف الترابية جنوب البلاد أثرت على الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك، مؤكدة أن سرعة الرياح ستكون شديدة وتصل إلى 60 كيلو متر في الساعة، وأن المناطق المكشوفة والصحراوية هي الأكثر تأثرًا بالعواصف الترابية.

وبدورهم حذر مسئولي الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الساعات الحالية، وطالبوهم بعدم المجازفة بأي طريقة، كما دعوهم لعدم السير وراء اية شائعة وأن يكون مصدر معلوماتهم الجهات الرسمية في الدولة وليس أية جهة آخرى.

أما إدارة المرور فنبهت على السائقين بعدم السير بسرعات عالية والتأني على الطرق السريعة خلال الساعات المقبلة من اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.


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