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دانا حمدان تتشاجر مع جارها بسبب "كلب"

الخميس 12/مارس/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة دانا حمدان، مقطع فيديو لمنزل جارها الذي رفض دخول الكلب منزله، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبرت خلال الفيديو عن غضبها الشديد من جارها.

وعلقت دانا، على مقطع الفيديو قائلة:"جاري المحترم رفض يدخل الكلب رحتلة بنفسي اطلب وقالي بمنتهى العجرفة هو كويس انا مش فاهمة الناس دي معموله من ايه !! ارجوكم دخلو كلابكم ويا ريت تفتحو البيبان لكل محتاج انسان وحيوان الجو وحش جدا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل" وأضاف آخر"انسانه جدعه وحترمه".

يذكر ان آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وتدور أحداثة في إطار الخمسينيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مي سليم ومنة جلال وداليا مصطفى.
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