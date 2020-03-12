رئيس جامعة القاهرة يوقع عقد تشطيبات الفرع الدولي في 6 أكتوبر

وقع الدكتور محمد عثمان، الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة بـ6 أكتوبر، الذى تم وضع حجر الأساس له فى 29 أبريل 2018.





وشهد مراسم التوقيع الدكتور عبدالرحمن ذكري، والدكتورة هبة نوح، نائبي رئيس الجامعة، ومجموعة من عمداء الكليات الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق وهالة صلاح عميد كلية الطب.





وقبل مراسم التوقيع عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، ومجموعة من قيادات الشركة، وبحضور قيادات جامعة القاهرة، حيث تم استعراض جوانب التعاقد ومراحل العمل بالفرع الدولي، وبمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر.





وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن حرصه على أن يكون الفرع الدولي على نفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، وأن يحمل روحه لكن بمواصفات حديثة حتى يتم صناعة تراث جديد يستطيع أن يقوم بدور جامعة دولية ذات وظائف عالمية.





وأوضح الخشت، أن الفرع الدولي سيكون السبيل أمام جامعة القاهرة؛ للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالي فى الجامعة نحو العالمية من خلال برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق فى تخصصاتها.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المبنى الجديد المتمثل في الفرع الدولي للجامعة لن يقلل من شأن وقيمة وعراقة الصرح الأصلي، متابعا إن ما يحكمنا في آليات تجديد الخطاب الديني يحكمنا أيضا في الحياة، وأن بنية التفكير واحدة في أي موضوع.





وأوضح الخشت، أن الفرع الدولى الجديد لجامعة القاهرة سينطلق موظفا لمدخل تعليمى يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين؛ للمشاركة الايجابية فى بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل فى العلم والتصدى للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والإبداع، الجودة، التعاون، الثقة والمساءلة، المسئولية الاجتماعية، التعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.





والجدير بالذكر أن هناك مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للإطلاق والعمل فور الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة وتتضمن برامج العلوم المالية والإدارية، العلوم السياسية والاقتصاد، علوم القانون، علوم الأرض، الفيزياء المتقدمة، العلوم الهندسية، العلوم البيولوجية، العلوم الإنسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامج بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.



