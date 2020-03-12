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الأهلي ينفرد بالصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مبارايات أمس الأربعاء

الخميس 12/مارس/2020 - 11:43 ص
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ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
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 ترتيب الدوري المصري.. تعادل فريق النادي الأهلي مع نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز

وواصل النادي الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برغم تعادله مع فريق سموحة وخسارته نقطتين، محققًا النقطة الـ49 ومعتليًا القمة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز

وتقدم فريق سموحة السكندري على المارد الأحمر، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة في الدقيقة الـ93 وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة انتهاء اللقاء، بنتيجة التعادل بين الفريقين والتي ضمنت للأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري.

تأثير مبارايات أمس على ترتيب الدوري المصري

وانطلقت أمس الأربعاء مبارايات الجولة الـ18 من "الإيجيبشن ليج"، حيث التقى بيراميدز بنظيره إنبي وفاز عليه بهدف دون رد، كما تعادل طنطا مع دجلة، لتختتم مبارايات أمس بالمواجهة الأكثر جماهيرية والتي تعثر فيها الأهلي أمام سموحة ولكنه مازال يعتلي عرض ترتيب الدوري المصري الممتاز.

بيراميد وإنبي في ترتيب الدوري المصري

وبفوز بيراميدز على إنبي أمس، فإنه وصل إلى النقطة الـ32 ويستمر في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري في حين يبقى إنبي خامسًا برصيد 25 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد مبارايات أمس الأربعاء:



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