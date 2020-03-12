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محافظ القاهرة: مستعدون بشكل تام للتعامل مع تغيرات الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 11:41 ص
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المحافظ
المحافظ
رقية جمال
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إنه بمجرد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ 3 أيام، وقد تم رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

وأضاف أن شركة الصرف الصحي بدأت نشر سيارات الشفط منذ الأمس.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك 75 شفاط و35 بدال لرفع المياه على مستوى القاهرة، وهناك تنسيق تام، وتم رفع جميع تجمعات المياه والتي بدأت تتساقط باستمرار منذ الليل، وهناك تمثيل كبير لوزارة الداخلية وإدارة المرور، وهناك سيولة مرورية تامة.

وتابع محافظ القاهرة، أننا متواجدون، وهناك تنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية على مدار الساعة، وكان هناك تجمعات للمياه وتم التعامل معها ولا توجد أي مشكلات حتى الآن والأمور تسير بشكل طبيعي.

وناشد المواطنين حفاظًا عليهم، بالتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة حتى تتمكن الأجهزة من مباشرة أعمالها، مطمئنا المواطنين بأن الأمور شبه طبيعية، وهناك حالة استعداد تام لمواجهة التغيرات الجوية.

وشدد "عبد العال"، على أن مرفق النقل العام يعمل بكامل طاقته بجميع أنحاء المحافظة تحسبًا لانتقال أي مواطنين، وجميع المخابز تعمل بطاقتها، وهناك تأكيد تام على أن هذا المرفق هام لخدمة المواطنين، وليس هناك توقف لأي مخابز على مدى الـ3 أيام المقبلة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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