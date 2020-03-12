محافظ القاهرة: تشكيل غرفة مركزية لمتابعة رفع مياه الأمطار من الأحياء

يتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة أثار مياه الأمطار من جميع أحياء العاصمة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تجمع المياه.





وتربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين، وذلك عقب عودته من جولة لأحياء القاهرة، والتي بدأها منذ الصباح الباكر، إذ تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بطريق: "المطار، وصلاح سالم، والنزهة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والعباسية، وغمرة،

ورمسيس، والتحرير".





وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة خاصة أمام منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

