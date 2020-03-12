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محافظ القاهرة: تشكيل غرفة مركزية لمتابعة رفع مياه الأمطار من الأحياء

الخميس 12/مارس/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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يتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة أثار مياه الأمطار من جميع أحياء العاصمة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تجمع المياه.

وتربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين، وذلك عقب عودته من جولة لأحياء القاهرة، والتي بدأها منذ الصباح الباكر، إذ تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بطريق: "المطار، وصلاح سالم، والنزهة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والعباسية، وغمرة،
ورمسيس، والتحرير".

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة خاصة أمام منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

وأضاف: أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتي يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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غرفة مركزية رفع الأمطار بوابة الفجر الفجر الأمطار محافظ القاهرة

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