الري: 40 محطة دفع متنقلة لرفع الأمطار من الشوارع

قال الدكتور رجب علي عبد العظيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية: إن الوزارة وضعت خطة لمواجهة الأمطار والسيول في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، حيث تهدف إلى حماية التجمعات السكنية من أخطار السيول، واستيعاب كميات المياه بحيث تكون إضافة للموارد المائية.





وأشار "عبد العظيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هذه الخطة تنفذ منذ 2015، وبلغت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من 10 مليارات جنيه، منوها بأن هناك مركز للتنبؤ بالوزارة لمعرفة حجم الأمطار التي تسقط على مصر.





وأضاف أنه تم تأهيل 32 محطة ثابتة، فضلا عن وجود 40 محطة دفع متنقلة تتحرك للمناطق الساخنة لاستيعاب كميات الأمطار حال طلبها، كالتي تتساقط عليها أمطار كثيفة.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري.





وتمـتد الأمطار إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا.

كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.

