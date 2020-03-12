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تزامنا مع حالة الطقس السيئ.. تعرف على أرقام الشكاوى والإغاثة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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موجة من الطقس السيئ تضرب مصر خلال الساعات الحالية، إذ تمثلت هذه الموجة في سقوط أمطار غزيرة على عددًا من محافظات الجمهورية ، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد خلال الساعات القادمة.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لها، من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، بالإضافة تشكيل السيول مع نهاية اليوم الخميس على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير، ما استدعى غلق الطرق هناك.

وقالت: إن سرعة الرياح ستكون شديدة وتصل إلى 60 كيلو متر في الساعة، وأن المناطق المكشوفة والصحراوية هي الأكثر تأثرًا بالعواصف الترابية.

فيما خصص عددًا من مؤسسات الدولة عدة أرقام من أجل تلقي الشكاوى والإغاثات من الطقس، وما يمكن أن ينتج عنه.

أرقام مجلس الوزراء
 البداية مع مجلس الوزراء الذي خصص رقمي 27927407 و01022222974 لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ أو أي أزمات قد تحدث في أي محافظة نتيجة هذا الطقس المضطرب.

رقم إغاثة إدارة المرور
وفرت الإدارة العامة للمرور مساعدة لقائدي السيارات، إذا تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000، وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

أرقام وزارة البيئة
من جانبها، قالت وزارة البيئة: إن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من ‏مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم ‏‏01222693333.‏

الإبلاغ عن أعطال الكهرباء والمياه
وفي حال وجود أزمة في المياه أو الكهرباء فهناك أرقام الاتصال بها يساعدك في حلها، فوزارة الكهرباء خصصت خطا ساخنا برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية، بينما خصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء، وكذلك خصصت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.
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