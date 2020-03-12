وكيل "نقل النواب" يطالب بتعميم منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والوزارات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحلقات الوسيطة غالبا ما تكون كلمة السر في معظم الأزمات التي تسببت في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، وغياب السياسات والمنظومة الكاملة للتحكم في إنتاجية المحاصيل الزراعية.





وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان اليوم الخميس: إن تعدد الوسطاء، في بيع وشراء وتداول الإنتاج الزراعي، والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها، عقبة وعائِقًا وسببًا من أهم أسباب، ارتفاع أسعار السلعة والمُنتج الزراعي، بداية من شراء المحصول في الحقول، سواء كان خضروات أو فاكهة، أو إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي.



وأضاف محمد عبد الله زين الدين، أنه بتعدد هؤلاء الوسطاء تزيد أسعار السلعة في كل حلقة من حلقات الوسطاء، وكل ذلك على كاهل المُستهلِك في النهاية، وفي الوقت نفسه لا يستفيد من هذه الزيادات في الأسعار، المُزارع الذي هو في البداية، المُنتج للسلعة الزراعية أو الحيوانية، والذي يتحمل المشقّة والتعب والتكاليف، حتى يوفر الإنتاج والمنتجات للمستهلكين.



وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى إنه لا توجد بورصة حقيقية في مصر لصناعة الدواجن.





ونوه محمد عبد الله زين الدين، بأن السماسرة يؤثرون على الأسعار، وأن مربي الدواجن يعانون من الخسائر، ويبيعون بأسعار لا تغطي التكلفة، وأن اختلاف الأسعار في المناطق الجغرافية المختلفة تدل على مدى سيطرة وحكم الحلقات الوسيطة في الأسعار.



وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتفعيل الدور الرقابي على الأسواق، من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق، لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق، مع التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة، بالقرب من أماكن الإنتاج.





كما طالب بتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلّحة والجمعيات والنقابات والاتحادات، في جميع أنحاء الجمهورية، لتصل إلى كل المراكز والمدن.



