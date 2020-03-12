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فصل التيار الكهربائي بعد سقوط عمود إنارة في الغردقة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:25 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد طه
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شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ، بدأت بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق، ورياح شديدة أدت لسقوط عمود إنارة بشارع الحجاز بمنطقة حفر الباطن شمال مدينة الغردقة وتجمع كميات من مياه الأمطار في الشوارع.

وعلى الفور وجه اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالكامل، وتم رفع عامود إنارة بطريق الحجاز إثر سقوطه نتيجة الأمطار، وسحب تجمعات المياه وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

فيما أكد بركات القاضى مدير مكتب رئيس مدينة الغردقة، قيام رئيس المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بجولة ميدانية في الغردقة للمتابعة المستمرة لسحب مياه الأمطار من شوارع المدينة بالكامل، مؤكدا على جاهزية الحملة الميكانيكية بتجهيز المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ اليوم الخميس، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.

كما أعلن رؤساء المدن بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد، وذلك باصطفاف المعدات الثقيلة في الأماكن المخصصة وأماكن تجمع المياه، كما تم تفعيل غرفة عمليات في كل مدينة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة.

فصل التيار الكهربائي بعد سقوط عمود إنارة في الغردقة (صور)
فصل التيار الكهربائي بعد سقوط عمود إنارة في الغردقة (صور)
فصل التيار الكهربائي بعد سقوط عمود إنارة في الغردقة (صور)
فصل التيار الكهربائي بعد سقوط عمود إنارة في الغردقة (صور)
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