"واس": الصحة السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخيس، بأن وزارة الصحة سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ووقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها: "بهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".

وكانت وزارة الصحة الصحة السعودية، قد أهابت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فوراً مع مركز "اتصال الصحة 937"، كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.