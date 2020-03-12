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توم هانكس يتصدر "ترند" جوجل بعد إعلانه إصابته وزوجته بـ "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 10:06 ص
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توم هانكس
توم هانكس
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تصدر توم هانكس النجم الأمريكي الشهير في سماء السينما العالمية، "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما تداول نشطاء منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعية يؤكد إصابته بفيروس "كورونا" هو وزوجته.

توم هانكس يصاب بكورونا

وغرد توم هانكس الممثل والمخرج الأمريكي الشهير، في تدوينة له، على حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أصيب بفيروس كورونا ومعه زوجته ريتا ويلسون، الممثلة الأمريكية القديرة، أثناء تواجده في استراليا.

كورونا تتمك من توم هانكس وزوجته

وفور نشر توم هانكس خبر إصابته بـ "كورونا" إنهالت التعليقات من قبل محبي النجم الشهير وزاد البحث عنه عبر المحركات الأشهر، ليتصدر البحث.

اكتشاف إصابة توم هانكس

وأوضح توم هانكس في منشوره عبر "تويتر" أنه أصيب في إستراليا بضيق في التنفس هو وزوجته في آن واحد، خلال التجهيز لأحد أفلاهمها التي يصورونها حاليًا، نقلا على إثرها إلى المشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أثبتت إصابتهما بفيروس "كورونا".

توم هناكس ينضم لقائمة مصابي كورونا

وانضم الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس الحائز على جائزة "أوسكار"، إلى قائمة ضمت مشاهير كثر وبرفقته زوجته.

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