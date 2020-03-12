زاهي حواس يلتقط الصور مع وفد ياباني: الحياة بالأقصر طبيعية





وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.





قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات: إنه في أثناء جولته اليوم الخميس، في الأقصر، شاهد ما يقرب من 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة.وأضاف أن الحياة في الأقصر آمنة وتسير بشكلها المعتاد ولا تأثير للعواصف أو شائعات فيروس كورونا على الحركة السياحية حيث قابل فرنسيين وألمان وأمريكيين ويابانيين يستمتعون بشمس الأقصر الدافئة وجوها الصحي.والتقى "حواس" فوجا يابانيا والتقط معه الصور التذكارية، وأوضح "حواس" أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات لحماية السائح والجميع يسير بشكل عادي ولا يوجد خوف من أي شيء.وجاء ذلك في أثناء تفقد الدكتور زاهي حواس، لأعمال الحفائر التي تقوم بها بعثته صباح اليوم، في وادي الملوك والتي أعلنت عن العثور على 200 أوستروكا، وهي قطع حجرية وفخارية عليها كتابات هيروغليفية وهيراطيقية، تُشير النصوص عليها إلى العمال اللذين شيدوا مقابر هؤلاء الملوك.وكانت البعثة العاملة في وادي القرود، برئاسة حواس قد عثرت في أكتوبر العام الماضي 2019، على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك وبجوارها حفر للتخزين وهو الكشف الأول من نوعه.كما تم الكشف وقتها عن فرن لحرق الفخار والمعادن والذي عُثر بجواره على خاتمين من الفضة وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة الثامنة عشرة"، كما عثروا أيضا على رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التي كان يُطلق عليها جناح حورس.كما عثرت البعثة الثانية في أكتوبر 2019 والعاملة في وادي الملوك الشرقي على العديد من القطع الأثرية منها 42 كوخ صغير كان يضع العمال فيها الأدوات التي كانوا يستخدمونها في بناء المقابر، إضافة إلى العديد من اللوحات المنقوشة بالهيروغليفية وأجزاء من مقابر منقوشة وخواتم من عصر الرعامسة.