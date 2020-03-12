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الصحة الكويتية: تم شفاء 5 حالات من فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:01 ص
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الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أنه تم شفاء 5 حالات من فيروس كورونا، فيما أكدت إصابة 80 حالة أخرى، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت في وقت سابق، 69 إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

 

وقال ممثل عن وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، إن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

 

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وزارة الصحة الكويتية شفاء 5 حالات الكويت اصابات كورونا

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