مترو الأنفاق: تعقيم شباك التذاكر والبوابات كل ساعتين (فيديو)

قال مصيلحي صدقي، رئيس مصلحة دار السلام بمترو الأنفاق، إنهم يقومون بتعقيم شباك التذاكر، وبوابات الدخول والخروج كل ساعتين، بينما يتم تعقيم المحطة بالكامل ليلا بعد انتهاء مدة التشغيل.





وأشار "صدقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم ينشرون لافتات توعية بفيروس كورونا في المحطات المختلفة من مترو الأنفاق، مضيفا أنهم يتعاملون مع المواطنين بهدوء حتى لا يثيروا قلقهم.





هذا وقد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة أعدت 3 سيناريوهات؛ لمواجهة أزمة انتشار وتفشى وباء كورونا وأن مصر مازالت فى السيناريو الأول.





السيناريو "أ": مرحلة ما قبل الوباء ويتمثل فى وجود إصابات مرضية مكتشفة ويجرى التعامل معها بشكل سريع.





السيناريو "ب": مرحلة انتشار المرض وارتفاع نسب الإصابات بشكل جماعى ويتم التعامل بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصى وكشف الحالات الجديدة.





السيناريو "ج": يتمثل فى آليات التعامل ما بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجة الوباء وآليات التعافى منها للرجوع للوضع الطبيعي.





كانت وزارة الصحة دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.





وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة وفقا لبيان صحفى قال، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.





وتشهد البلاد اليوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.





وعن أخبار الطقس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.



