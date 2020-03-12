عاجل: كارثة ثانية في قنا.. مصرع وإصابة 6 في انهيار منزلين

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين في انهيار أسقف منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت المحافظة.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد إخطارًا، من العميد جمال سالمان مأمور مركز أبوتشت، بمصرع محمد كرم حلمي، 5 أعوام، وإصابة شقيقه أحمد 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، في انهيار سقف منزل بقرية الكرنك.





كما أصيبت دنيا مصطفى حافظ، عام ونصف، ووالدتها نادية إبراهيم، في انهيار سقف منزل آخر بنفس القرية، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وكانت قد دمرت سوء الأحوال الجوية التي ضربت مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، مسجد الرحمن بقرية السلامية، وتسببت في سقوط المئذنة.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا من أهالي قرية السلامية بنجع حمادي، يفيد سقوط مئذنة مسجد الرحمن بالقرية، علي المسجد وتدمير المسجد بالكامل المكون من طابقين بسبب ارتفاع المئذنة لأكثر من ٦٠ مترا.





وطالب الأهالي المحافظ والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المسجد الذي يخدم أهالي القرية.





وتشهد البلاد اليوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.





وعن أخبار الطقس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.





وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.





بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.





وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.



