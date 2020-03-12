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اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:45 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية غي اليونان، اليوم الخميس، أول وفاة بسبب فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 66 عاما، عاد من إسرائيل نهاية فبراير.

 

وأصدرت وزارة الصحة اليونانية، بيانًا، قالت فيه إن المتوفى كان يعاني من مشكلات صحية، مشيرة إلى أن هناك 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حتى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"

 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

وكان رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي"، مضيفًا: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

 

وتابع غيبريسوس: "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اول حالة وفاة اليونان

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