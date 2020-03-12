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باريس سان جيرمان يُقصي دورتموند من الدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:38 ص
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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تخطى باريس سان جيرمان عملاق فرنسا عقبة بروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب "الأمراء".

فوز باريس سان جيرمان

وفاز فريق باريس سان جيرمان على دورتموند ممثل ألمانيا، بهدفين دون رد ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان على ملعبه دون جمهور

لعب باريس سان جيرمان على ملعبه "الأمراء" دون جمهوره وسط مدرجات ملأها الصمت الذي خيم على كافة أرجاء الملعب، في مشهد حزين على كل عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية.

جمهور باريس سان جيرمان

ساند عشاق العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان من خارج الملعب، متحديين فيروس "كورونا" رافضين الإنصياع له، لتشتعل الشوارع المحيطة بمعقل كبير فرنسا.

أهداف باريس سان جيرمان

سجل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا من رأسية رائعة وغير معتادة عن اللاعب، في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع عزز خوان بيرنات الهدف الثاني للفريق لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين لأصحاب الأرض، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، وفي انتظار ما ستسفر عنه القرعة في الـ20 من مارس 2020.

خسارة باريس سان جيرمان في الذهاب

وفاز فريق بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب على أرضه وسط جمهوره، بنتيجة هدفين لهدف، لم تشفع له في الصعود إذ انتهت المباراة الثانية بهدفين نظيفين لصالح باريس سان جيرمان، ويكون مجموع المباراتين 3-2 تؤهل العملاق الباريسي.




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