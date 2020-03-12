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هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. دار الإفتاء توضح
الخميس 12/مارس/2020 - 09:37 ص
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أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن رسولنا الكريم علمنا العديد من الأدعية المفضلة التي ندعو بها عند نزول المطر وعند سماع الرعد ورؤية البرق.
واستشهدت الدار بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "اثنتان ما تردان الدعاء.. عند النداء (الصلاة) وتحت المطر".. صحيح الجامع.
وأعلنت دار الإفتاء أن كثير من المسلمين يغفل الدعاء عند نزول المطر، ولكن دعاء المطر يعتبر من أكثر الأدعية المستجابة.
وهذه الأدعية يمكن ترديدها عند نزول المطر
اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
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