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الري عن موجة الطقس: وجود المواطنين في الشارع خطر

الخميس 12/مارس/2020 - 09:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، إن توقعات هيئة الأرصاد تشير لتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة، وذروتها اليوم الخميس، والتي ستبدأ من 12 ظهرًا وحتى السادسة مساء.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البلاد تشهد أمطار غزيرة بمعدلات غير مسبوقة، حيث ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت خلال آخر موجة سيئة للطقس.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، أن إقرار مجلس الوزراء بمنح إجارة للعاملين والمدارس حكيم، حيث أن وجود المواطنين في الشارع مع سقوط الأمطار يشكل خطر عليهم، منوهة بأنه متوقع أن تصل كمية الأمطار على القاهرة والمحافظات المجاورة لها 40 مللي فاليوم، وهو رقم كبير.

وتابعت "إيمان"، أن كل وزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث هناك استنفار على مستوى كل المحافظات، منوهة بأن كل محافظات مصر ستتعرض للأمطار حتى الوادي الجديد.

ونوهت أن تصل سرعة الرياح من 30 إلى 40 كم في الساعة، وقد تصل إلى 60 كم خاصة على الطرق المكشوفة، موجهة نصائح للمواطنين، "متسبوش حاجة في البلكونات ممكن تقع"، مضيفة أن الشعب المصري تكونت لديه ثقافة التعامل مع نوبات الطقس السيئ.

ونفت ما تردد بشأن أن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها يطلق عليها "التنين"، معقبة: "الشعب المصري فكاهي"، كاشفة أننا لم نتعرض لمثل هذه الموجة منذ 1994.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

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