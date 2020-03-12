أسعار العملات اليوم الخميس 12-3-2020 بالبنوك خلال التعاملات الصباحية

واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2020 ختام تعاملات الأسبوع استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية الحكومية ومنها والخاصة بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الريال السعودى سجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه خلال تعاملات أمس حيث سجل سعره اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.94 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاعها مقابل الجنيه خلال تعاملات امس حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.61 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.34جنيه للشراء، 20.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.







