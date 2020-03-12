إصابة 12 بلدغات عقارب في قنا

استقبل مستشفى نجع حمادي العام، شمال محافظة قنا، 12 مصابا من قرى متفرقة، إثر لدغات العقارب.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير مرفق قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة 12 مواطنًا بلدغات عقارب بنجع حمادي، وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج، نتيجة موجة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.





كما تمكنت قوات الحماية المدنية لشمال محافظة قنا، برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على 23 حريق نشب في مراكز نجع حمادي، ودشنا، والوقف، وفرشوط وابوتشت، بسبب حالة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.





وفي سياق آخر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، تلقى إخطارًا، بنشوب 23 حريق بسبب حالة الطقس السيء، عبارة عن حرائق في أعمدة الإنارة والأشجار ومنزل وزراعات القصب.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق.





كما أدت حالة الطقس السيء الذي تعرضت له محافظة قنا، إلى اقتلاع وسقوط بعض الأشجار بالطرق الفرعية في قنا.



