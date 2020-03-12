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إصابة 12 بلدغات عقارب في قنا
الخميس 12/مارس/2020 - 08:52 ص
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بسام عبدالحميد
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استقبل مستشفى نجع حمادي العام، شمال محافظة قنا، 12 مصابا من قرى متفرقة، إثر لدغات العقارب.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير مرفق قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة 12 مواطنًا بلدغات عقارب بنجع حمادي، وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج، نتيجة موجة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.
كما تمكنت قوات الحماية المدنية لشمال محافظة قنا، برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على 23 حريق نشب في مراكز نجع حمادي، ودشنا، والوقف، وفرشوط وابوتشت، بسبب حالة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.
وفي سياق آخر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، تلقى إخطارًا، بنشوب 23 حريق بسبب حالة الطقس السيء، عبارة عن حرائق في أعمدة الإنارة والأشجار ومنزل وزراعات القصب.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق.
كما أدت حالة الطقس السيء الذي تعرضت له محافظة قنا، إلى اقتلاع وسقوط بعض الأشجار بالطرق الفرعية في قنا.
فيما حذرت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بضرورة توخي الحذر، وعدم السير بالطرق الزراعية والصحراوية بسرعات كبيرة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ومنعا لوقوع أي حادث.
كما شهدت محافظة قنا انقطاعا في التيار الكهربائي عن عدد من القرى والنجوع، في مدينة نجع حمادي، والمراكز المجاورة، على خلفية موجة الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة.
وحذرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ضرورة توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة لعدم وقوع أي إصابات خلال الموجة المتقلبة في الطقس.
فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن المحافظة قنا أنهت استعداداتها لأية أثار سلبيه محتمله لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.
وأضاف الداودي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، مضيفا: أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
كما وجه المحافظ بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأضح، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الأتية: "0963337291 0963328472 فاكس 0963329542"، على مدار72 ـساعة القادمة.
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