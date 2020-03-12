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محافظة الشرقية عن موجة الطقس: "إن شاء الله هتعدي على خير"

الخميس 12/مارس/2020 - 08:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الوضع في المحافظة فيما يتعلق بموجة الطقس التي تتعرض لها البلاد، يعتبر مستقر، حيث تساقطت بعض الأمطار الخفيفة.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن غرفة العمليات جاهزة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى، موضحا أنهم يمرون على المراكز بالمحافظة، لافتا إلى أن أي شكاوى ترد إليهم عن القلق من بعض أعمدة الإنارة، يتم على الفور تحرك فريق لفحصه، والتأكد من سلامته.

وأضاف محافظ الشرقية، أن أي أشجار تثير قلق يتم على الفور التعامل معها، وهناك تنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوفير سيارات كسح المياه، فضلا عن تجهيز مواتير رفع المياه، معقبا: "إن شاء الله الأمور هتعدي على خير، ومش هيكون في مشكلة".

وناشد "غراب"، المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة، والإعلانات، منوها بأنه تم التنبيه بتلك التعليمات على الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدا أنه لو حدثت عاصفة ترابية فإن إدارة المرور ستتخذ قرار بغلق طرق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.

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