Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين" تكشف آلية عمل المخابز في أيام الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 08:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع الغذائية في القاهرة والمحافظات، اليوم الخميس، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة غدا الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة التموين توجيها إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من يوم الأربعاء تحسبًا سوء الطقس والأحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من إنتاج الدقيق وصرفه للمخابز أيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.



Advertisements

أخبار تهمك

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 40 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 25 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status