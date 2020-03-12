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عاجل.. حبس المتهمين في واقعة فيديو التنمر على شاب صيني

الخميس 12/مارس/2020 - 08:20 ص
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الشاب الصيني
الشاب الصيني
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس سائق وشاب متهمين في واقعة فيديو التنمر علي شاب صيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد قائدي السيارات الملاكي، بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بالطريق الدائري، والاستهزاء به والتنمر عليه.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول، تم تصويره أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه 31 سنة مهندس يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه قام باصطحاب المجني عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الإجتماعى وتبين أنه مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، حيث أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التى حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.

ونشرت فيحاء وانج، "فيديو" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء.. التقيت مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".
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