إصابة أكثر من 1300 حالة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أفادت جامعة جونز هوبكنز، التي تعتمد إحصاءاتها على البيانات الفيدرالية والمحلية، اليوم الخميس، بإصابة أكثر من 1300 حالة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

وكشفت الجامعة الأمريكية، أن نتائج اختبار فيروس كورونا، أظهرت إصابة أحد العاملين بمكتب ماريا كانتويل، السيناتورة عن ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، وهي الولاية الأكثر تعرضا للوباء، حيث تم تسجيل 366 حالة إصابة، و29 حالة وفاة.

وأصيب الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا، ليصبح أول المشاهير الأمريكيين يصاب بالفيروس الجديد.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا، حظرا على السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما.