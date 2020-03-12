Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يستعيد مدافعه قبل مواجهة مايوركا في الليجا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:37 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
Advertisements

شارك الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، في تدريبات الفريق صباح اليوم، استعدادا لمواجهة مايوركا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة ومايوركا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يشارك أومتيتي مع برشلونة في مباراة مايوركا، ولو لدقائق لتجهيزه لمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك في تدريبات برشلونة جميع اللاعبين بإستثناء المصابين وهم عثمان ديمبلي ولويس سواريز وسيرجي روبيرتو.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري الاسباني اليو 56

أخبار تهمك

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. باريس يطيح بنجم الفريق لهذا السبب!

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ 38 دقيقة

عاجل.. اقتلاع أشجار نتيجة حالة الطقس السيئ في قنا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اهم اخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019

5 مصائب في برشلونة

أخبار برشلونة اليوم| فالفيردي يختار الصفقة الكبرى واستبعاد نجم الفريق أمام بلد الوليد وصفعة جديدة لريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا 7-12-2019 في الدوري الإسباني

مفاجأت بالجملة في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status