برشلونة يستعيد مدافعه قبل مواجهة مايوركا في الليجا

شارك الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، في تدريبات الفريق صباح اليوم، استعدادا لمواجهة مايوركا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة ومايوركا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يشارك أومتيتي مع برشلونة في مباراة مايوركا، ولو لدقائق لتجهيزه لمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك في تدريبات برشلونة جميع اللاعبين بإستثناء المصابين وهم عثمان ديمبلي ولويس سواريز وسيرجي روبيرتو.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.