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مفاجأة.. باريس يطيح بنجم الفريق لهذا السبب!

الخميس 12/مارس/2020 - 07:31 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية فرنسية مفاجأة مدوية بعدما أكدت إمكانية بيع باريس سان جيرمان الفرنسي واحد من أهم نجوم الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق الباريسي بصفقات جديدة.

وذكر موقع " le 10 sport" الفرنسي ان نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل، وخاصة بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يعد التتويج بها بمثابة حلم لإدارة النادي.

وأكد الموقع الفرنسي أن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع بعض النجوم خلال سوق الإنتقالات الصيفية قد يضطر إدارة النادي لبيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في نهاية الموسم الجاري، لتوفير الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة في الميركاتو القادم.

وأوضح الموقع الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان يريد السير على نهج نادي ليفربول الإنجليزي عندما تخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو واستغل أموال الصفقة لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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