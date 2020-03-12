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مهاجم أرسنال على أبواب الدوري الإسباني

الخميس 12/مارس/2020 - 07:17 ص
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أرسنال
أرسنال
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، مطلوب في الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشلة في التعاقد مع مهاجم في شهر يناير الماضي.

وتابعت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب بعد فشلة في ضم الأوروجوياني إديسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وينتهي عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي في صيف 2022، لذلك يرغب دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، في التعاقد مع المهاجم الفرنسي، خصوصا بعد تراجع مستوى ديجو كوستا وألفارو موراتا.

وشارك لاكازيت مع أرسنال في 26 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل تسعة أهداف، وصناعة ثلاثة.

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